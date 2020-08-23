Зеленский поддержал идею проведения новых выборов в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею проведения в Белоруссии новых президентских выборов и на месте президента республики Александра Лукашенко позволил бы это сделать. Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала Euronews.
«Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах», — заявил президент Украины.
Зеленский рассказал, что разрешил бы избираться всем желающим и пригласил бы иностранных наблюдателей, отмечает RT.
«Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — цитирует президента Украины Газета.ru.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – заявил Сванидзе.
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