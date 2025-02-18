Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посещение Саудовской Аравии, которое планировалось на 19 февраля, не состоится. Поездка будет перенесена на 10 марта. Причиной Зеленский назвал прошедшие сегодня в Эр-Рияде переговоры России и США, передает Reuters.

«Трехступенчатый план?»: Чем закончились первые переговоры США и РФ по Украине

По словам президента Украины, представителей его страны не приглашали на встречу России и США в Саудовской Аравии и для Киева это было сюрпризом.

Переговоры России и США и всё, о чём они могут договориться, касается их двусторонних отношений, заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Комментируя российско-америкаснскую встречу в Эр-Рияде, он указал, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры по Украине без участия Киева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Саудовская АравияВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры