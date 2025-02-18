Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посещение Саудовской Аравии, которое планировалось на 19 февраля, не состоится. Поездка будет перенесена на 10 марта. Причиной Зеленский назвал прошедшие сегодня в Эр-Рияде переговоры России и США, передает Reuters.
По словам президента Украины, представителей его страны не приглашали на встречу России и США в Саудовской Аравии и для Киева это было сюрпризом.
Переговоры России и США и всё, о чём они могут договориться, касается их двусторонних отношений, заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Комментируя российско-америкаснскую встречу в Эр-Рияде, он указал, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры по Украине без участия Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Участников переговоров в Эр-Рияде кормили стейками и ягнятиной
- Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине
- Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине»
- ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей
- Восстановление штата посольств РФ и США может занять месяцы
- СМИ: «Большая семёрка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть
- Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США
- Сборы фильма «Пророк» с Борисовым превысили 500 млн рублей
- Контрактникам упростили получение денег вместо дней отдыха
- Лавров прокомментировал атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru