Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США

По словам президента Украины, представителей его страны не приглашали на встречу России и США в Саудовской Аравии и для Киева это было сюрпризом.

Переговоры России и США и всё, о чём они могут договориться, касается их двусторонних отношений, заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Комментируя российско-америкаснскую встречу в Эр-Рияде, он указал, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры по Украине без участия Киева.

