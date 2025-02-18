Зеленский: Россия и США не могут вести переговоры по Украине без участия Киева

Переговоры России и США и всё, о чём они могут договориться, касается их двусторонних отношений. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментируя российско-америкаснскую встречу в Эр-Рияде, он указал, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры по Украине без участия Киева.

«Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении конфликта без нас. Мы самостоятельное государство», - заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ничего не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии, отметив, что они не будут признаны Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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