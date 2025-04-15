Зеленский отправил в отставку главу Сумской области после удара «Искандерами»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

В украинском городе Сумы произошли взрывы

К отставке областного начальника призывали ряд украинских политиков. Например, мэр украинского Конотопа Артем Семенихин. По его мнению, именно Артюх был виновен в том, что в ходе удара ВС РФ по военным объектам якобы могли пострадать гражданские лица.

О том, что Артюх устроил мероприятия по награждению 117-й бригады ВСУ, сообщали народный депутат Марьяна Безуглая и экс-член Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По месту сбора солдат и офицеров был нанесен удар российской ракетой «Искандер», подтвердили в Минобороны РФ.

Сам Артюх утверждал, что был приглашен на мероприятие, но не организовывал его.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, кто был целью удара вооруженных сил по Сумам, напоминает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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