В украинском городе Сумы произошли взрывы

В городе Сумы на Украине произошли взрывы, сообщает в Telegram издание «Суспильне».

Кличко заявил о взрывах в Киеве

До этого в Сумской области объявили тревогу о воздушном нападении.

Ранее во Львове прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрыв

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