В украинском городе Сумы произошли взрывы
20 июля 202303:02
В городе Сумы на Украине произошли взрывы, сообщает в Telegram издание «Суспильне».
До этого в Сумской области объявили тревогу о воздушном нападении.
Ранее во Львове прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru