Зеленский отклонил призыв Макрона к олимпийскому перемирию

Как отмечали в Елисейском дворце, Макрон в телефонной беседе с Зеленским заявлял о заинтересованности в «олимпийском перемирии» и одновременно анонсировал военные поставки Украине «в ближайшие дни и недели».

Зеленский поделился, что в ответ на призыв французского коллеги спросил его, кто может гарантировать неиспользование паузы в боевых действиях для ввода российских войск на украинскую территорию. Как отметил политик, Киев выступает против любого перемирия, которое «играет на руку» противнику.

Между тем президент России Владимир Путин возмутился из-за попыток украинских властей навязать Москве свои условия мира и отметил, что РФ будет исходить из реалий, которые складываются на земле.

