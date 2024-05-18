Зеленский отклонил призыв Макрона к олимпийскому перемирию
Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии этим летом. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как отмечали в Елисейском дворце, Макрон в телефонной беседе с Зеленским заявлял о заинтересованности в «олимпийском перемирии» и одновременно анонсировал военные поставки Украине «в ближайшие дни и недели».
Зеленский поделился, что в ответ на призыв французского коллеги спросил его, кто может гарантировать неиспользование паузы в боевых действиях для ввода российских войск на украинскую территорию. Как отметил политик, Киев выступает против любого перемирия, которое «играет на руку» противнику.
Между тем президент России Владимир Путин возмутился из-за попыток украинских властей навязать Москве свои условия мира и отметил, что РФ будет исходить из реалий, которые складываются на земле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru