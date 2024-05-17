«С дуба рухнули?»: Путин о навязывании России украинских условий перемирия
Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки украинской стороны навязать России свои условия мира, выступая в Харбинском политехническом университете Китая перед студентами.
«Хотели получить преимущество на поле боя и добиться стратегического положения, не получилось. Ну нате вам теперь наши условия. С дуба рухнули что-ли?» - возмутился президент.
Он подчеркнул, что Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. Путин также напомнил, что база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации. Однако Украина просто вышла из переговоров, как только Россия отвела войска из-под Киева, напомнил президент.
Ранее Путин заявил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Легитимность Зеленского определит правовая система Украины
- Путин: Договоренности в Стамбуле являются базой для переговоров по Украине
- Глава администрации: ВС РФ освободили более 200 кв км в Харьковской области
- Путин посоветовал заниматься спортом каждый день
- «Здрасьте, приехали!»: Путин о мирной конференции по Украине без России
- Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников
- «С дуба рухнули?»: Путин о навязывании России украинских условий перемирия
- СМИ: Музыкант Макаревич увеличил свой гонорар до 35 тысяч евро после переезда в Израиль
- Великобритания ввела санкции против двух компаний из РФ за сотрудничество с КНДР
- В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru