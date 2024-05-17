«С дуба рухнули?»: Путин о навязывании России украинских условий перемирия

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки украинской стороны навязать России свои условия мира, выступая в Харбинском политехническом университете Китая перед студентами.

«Хотели получить преимущество на поле боя и добиться стратегического положения, не получилось. Ну нате вам теперь наши условия. С дуба рухнули что-ли?» - возмутился президент.

Путин подарил икону православному храму в Харбине

Он подчеркнул, что Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. Путин также напомнил, что база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации. Однако Украина просто вышла из переговоров, как только Россия отвела войска из-под Киева, напомнил президент.

Ранее Путин заявил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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