«С дуба рухнули?»: Путин о навязывании России украинских условий перемирия

Он подчеркнул, что Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. Путин также напомнил, что база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации. Однако Украина просто вышла из переговоров, как только Россия отвела войска из-под Киева, напомнил президент.

Ранее Путин заявил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

