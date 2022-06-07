Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Украина готова самостоятельно «экспортировать на 100% всего, что у неё есть».

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По его словам, он против захода российских кораблей в порты Украины, но готов к работе по схеме, ранее поддержанной ООН.

«Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме России», - заключил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияУкраинаКораблиЭкспортВладимир Зеленский
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