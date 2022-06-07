Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты

ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики до 2,9% в 2022 году

Зеленский исключил согласие Украины на вывоз зерна судами РФ

Обвинение запросило для миллиардера Михальченко 20 лет колонии по делу о хищении на строительстве в «Ново-Огарёве»

Число звонков мошенников выросло на 60% за два месяца

Первые 15 точек нового McDonald's откроются 12 июня