Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Украина готова самостоятельно «экспортировать на 100% всего, что у неё есть».
По его словам, он против захода российских кораблей в порты Украины, но готов к работе по схеме, ранее поддержанной ООН.
«Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме России», - заключил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию.
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