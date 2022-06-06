Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова экспортировать зерно через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

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На прошлой неделе резидент РФ Владимир Путин заявил, что самый простой способ вывоза зерна из Украины через Белоруссию, однако для этого надо снять санкции с Минска

Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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