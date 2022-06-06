Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова экспортировать зерно через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.
На прошлой неделе резидент РФ Владимир Путин заявил, что самый простой способ вывоза зерна из Украины через Белоруссию, однако для этого надо снять санкции с Минска
Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.
На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.
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