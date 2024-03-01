СМИ: Зеленский отказался от поездки в Армению и в Азербайджан из-за отказа Баку
Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от поездки в Азербайджан и Армению, запланированной на март. Об этом сообщило армянское издание Radar Armenia, сославшись на собственные источники.
Отмечается, что решение президента Украины объясняется отменой азербайджанскими властями визита Зеленского в Баку. Поездка планировалась в ближайшее время. В свою очередь представитель Украины в Армении Валерий Лобач анонсировал появление по этому поводу новых данных.
Ранее сообщалось, что Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн с момента начала специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru