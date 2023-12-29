Азербайджан озвучил размер помощи Украине с начала спецоперации
Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн с момента начала специальной военной операции. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявили в МИД Азербайджана, сообщило агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Также деньги предназначались для восстановления и реконструкции Украины, а половину денежных средств реализовали в 2023 году.
Также во внешнеполитическом ведомстве указали на том, что Баку перевел $2 млн ближневосточному агентству ООН для помощи гражданскому населению в секторе Газа в 2023 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru