Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары комплексом «Орешник» наносились туда, где было удобно посмотреть результат.

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», – заявил российский лидер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, это важно для принятия в будущем решений о полноформатном применении комплекса по назначаемым целям, в том числе в районах городской застройки.

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Глава государства уточнил, что полноценного боевого применения «Орешника» по территории Украины фактически не было. Российская сторона проводила испытания подобных систем на полигонах, однако в полном смысле этого слова комплекс в боевых условиях пока не использовался.

При этом Путин подчеркнул, что новые системы вооружений в России продолжают появляться, и «Орешник» является одним из таких примеров, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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