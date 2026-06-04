Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары комплексом «Орешник» наносились туда, где было удобно посмотреть результат.
«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», – заявил российский лидер, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, это важно для принятия в будущем решений о полноформатном применении комплекса по назначаемым целям, в том числе в районах городской застройки.
Глава государства уточнил, что полноценного боевого применения «Орешника» по территории Украины фактически не было. Российская сторона проводила испытания подобных систем на полигонах, однако в полном смысле этого слова комплекс в боевых условиях пока не использовался.
При этом Путин подчеркнул, что новые системы вооружений в России продолжают появляться, и «Орешник» является одним из таких примеров, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Перезапуск на «Первом канале»: Как «утрясти» правовые споры вокруг «Фабрики звезд»
- Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы
- Делягин рассказал, как сделать выгодным тоннель из Чукотки в Аляску
- Путин заявил, что Конституция позволяет ему идти на новый срок
- Американист не поверил в строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской
- Путин раскрыл проценты контролируемых Россией территорий Донбасса
- Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было
- Россиянка Диана Шнайдер проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»
- Политолог Лукьянов оценил риски начала конфликта Украины с Белоруссией
- Медиаменеджер высказался о стоящих на краю пропасти российских СМИ