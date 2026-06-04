Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары комплексом «Орешник» наносились туда, где было удобно посмотреть результат.

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», – заявил российский лидер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, это важно для принятия в будущем решений о полноформатном применении комплекса по назначаемым целям, в том числе в районах городской застройки.