Макрон использовал саммит в Армении для демонстрации поддержки Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал встречу в Ереване для демонстрации единства по украинскому вопросу. Об этом aif.ru заявил политолог Руслан Панкратов.
Эксперт подчеркнул: повестка саммита Европейского политического сообщества касалась не Армении, а геополитической борьбы за влияние. Задача лидеров ЕС и Владимира Зеленского — закрепить Ереван как западный плацдарм на Южном Кавказе и показать очередную страну, «уходящую от Москвы».
Панкратов пояснил, что Киеву важно продемонстрировать формирование враждебного пояса вокруг России. Евросоюзу необходимо подтвердить способность «перетягивать» государства на свою сторону, а США — контроль над кавказским коридором.
По мнению политолога, мероприятие в Армении служит отвлекающим маневром. Оно позволяет скрыть кризис западной стратегии на украинском направлении и растущую усталость европейских обществ от затяжного конфликта.
«Для России это не партнёр по диалогу, а предсказуемый рупор Запада», — заключил Панкратов.
Ранее Макрон заявил, что одобрение Евросоюзом кредита Украине и введение нового пакета санкций против России стало «сильным сигналом» Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Заложены в ДНК»: Лера Кудрявцева перечислила любимые военные песни
- Депутат Журавлев отреагировал на предложения Киева по мирным переговорам
- «Хотел бы позвонить прадеду»: Шаман рассказал, как отметит День Победы
- Макрон использовал саммит в Армении для демонстрации поддержки Украины
- «Неотъемлемая часть меня»: Шаман заявил, что считает себя кремлевской звездой
- Средства ПВО перехватили более сотни украинских беспилотников за пять часов
- Без сумасшедших цифр: Сколько «Дьявол носит Prada 2» заработает в российском прокате
- Минобороны по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы
- Региональные комбинаты против единства: Какой должна быть реформа школьного питания
- Стали известны возможные кандидаты на роль ведущего программы «Человек и закон»