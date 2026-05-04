Макрон использовал саммит в Армении для демонстрации поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон использовал встречу в Ереване для демонстрации единства по украинскому вопросу. Об этом aif.ru заявил политолог Руслан Панкратов.

Эксперт подчеркнул: повестка саммита Европейского политического сообщества касалась не Армении, а геополитической борьбы за влияние. Задача лидеров ЕС и Владимира Зеленского — закрепить Ереван как западный плацдарм на Южном Кавказе и показать очередную страну, «уходящую от Москвы».

Панкратов пояснил, что Киеву важно продемонстрировать формирование враждебного пояса вокруг России. Евросоюзу необходимо подтвердить способность «перетягивать» государства на свою сторону, а США — контроль над кавказским коридором.

По мнению политолога, мероприятие в Армении служит отвлекающим маневром. Оно позволяет скрыть кризис западной стратегии на украинском направлении и растущую усталость европейских обществ от затяжного конфликта.

«Для России это не партнёр по диалогу, а предсказуемый рупор Запада», — заключил Панкратов.

Ранее Макрон заявил, что одобрение Евросоюзом кредита Украине и введение нового пакета санкций против России стало «сильным сигналом» Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
