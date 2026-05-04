Минобороны по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности массовых мероприятий в этот период.

В ведомстве отметили, что Москва рассчитывает на ответный шаг со стороны Киева. Российская сторона ожидает, что украинские военные также приостановят боевые действия на время праздников.

Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп

В Минобороны подчеркнули, что Россия нанесёт ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

Владимир Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы во время своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Евгения Новоженина//РИА Новости
