Минобороны по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы
Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Вооруженные силы предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности массовых мероприятий в этот период.
В ведомстве отметили, что Москва рассчитывает на ответный шаг со стороны Киева. Российская сторона ожидает, что украинские военные также приостановят боевые действия на время праздников.
В Минобороны подчеркнули, что Россия нанесёт ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
Владимир Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы во время своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
