Минобороны по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности массовых мероприятий в этот период.

В ведомстве отметили, что Москва рассчитывает на ответный шаг со стороны Киева. Российская сторона ожидает, что украинские военные также приостановят боевые действия на время праздников.