Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым

Украина готовится к атаке Крымского полуострова, признался президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Киев намерен предпринять «военные шаги» в отношении российского региона.

Зеленский сообщил, что Киев готовится технически, формирует и усиливает бригады для наступления. Также он напомнил, что Украина отправляет военнослужащих на обучение в западные страны.

«Мы готовы морально», - добавил президент.

Границы проведения специальной операции необходимо расширить до Одессы, заявил ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это обезопасит полуостров и гарантирует, что регион будет вне зоны досягаемости противника, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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