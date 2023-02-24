Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым

По его словам, Киев намерен предпринять «военные шаги» в отношении российского региона.

Зеленский сообщил, что Киев готовится технически, формирует и усиливает бригады для наступления. Также он напомнил, что Украина отправляет военнослужащих на обучение в западные страны.

«Мы готовы морально», - добавил президент.

Границы проведения специальной операции необходимо расширить до Одессы, заявил ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это обезопасит полуостров и гарантирует, что регион будет вне зоны досягаемости противника, пишет НСН.

