Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым
Украина готовится к атаке Крымского полуострова, признался президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Киев намерен предпринять «военные шаги» в отношении российского региона.
Зеленский сообщил, что Киев готовится технически, формирует и усиливает бригады для наступления. Также он напомнил, что Украина отправляет военнослужащих на обучение в западные страны.
«Мы готовы морально», - добавил президент.
Границы проведения специальной операции необходимо расширить до Одессы, заявил ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это обезопасит полуостров и гарантирует, что регион будет вне зоны досягаемости противника, пишет НСН.
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