Зеленский обвинил Россию в подготовке атаки на Молдавию
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о наличии у России планов нападения на Молдавию, передает РИА Новости.
По его словам, в то время как Украина договаривается с Западом о поставках вооружений, Россия вынашивает планы «задушить» Молдавию. Доказательств своим словам Зеленский не предоставил.
Также он заявил, что Москва намерена установить контроль над другими государствами бывшего СССР.
Разведка Украины перехватила план России по нарушению «демократического порядка» в Молдавии, рассказал ранее Зеленский. По его словам, Киев якобы предупредил Кишинев о возможном вмешательстве.
Президент Молдавии Майя Санду 16 февраля назначила премьер-министром Дорина Речана, занимавшего пост министра внутренних дел. Он сообщил, что сосредоточится на развитии отношений с Румынией и США, пишет НСН.
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