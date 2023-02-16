Санду призвала новое правительство обеспечить безопасность граждан
Новое молдавское правительство под руководством Дорина Речана приступает к своей работе в условиях угрозы безопасности. Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, сообщает ТАСС.
По ее словам, попытки дестабилизации ситуации внутри страны являются реальностью и выступают вызовом для органов власти. Санду подчеркнула, что новое правительство должно вывести Молдавию на путь вступления в Европейский союз (ЕС).
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что советника президента Дорина Речана сделают премьер-министром для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями. По его словам, в каждой партии будут искать агентов Кремля.
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