Новый премьер Молдавии назвал приоритетом интеграцию в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с премьер-министром Дорином Речаном, ранее он был главой МВД.

Во время выступления перед депутатами парламента Речан заявил, что основными приоритетами для республики являются интеграция в Евросоюз и экономическое развитие. Отдельное внимание, по его словам, новый кабмин намерен уделять отношениям с соседней Румынией. Речан отметил необходимость углубления отношений с США и выразил намерение поддерживать Украину.

Санду: В Молдавии нет политической нестабильности из-за отставки правительства

Вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Молдавии Влад Батрынча ранее заявил, что блок коммунистов и социалистов намерен обратиться в Конституционный суд страны «из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавия
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