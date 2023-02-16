Новый премьер Молдавии назвал приоритетом интеграцию в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с премьер-министром Дорином Речаном, ранее он был главой МВД.
Во время выступления перед депутатами парламента Речан заявил, что основными приоритетами для республики являются интеграция в Евросоюз и экономическое развитие. Отдельное внимание, по его словам, новый кабмин намерен уделять отношениям с соседней Румынией. Речан отметил необходимость углубления отношений с США и выразил намерение поддерживать Украину.
Вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Молдавии Влад Батрынча ранее заявил, что блок коммунистов и социалистов намерен обратиться в Конституционный суд страны «из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства».
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