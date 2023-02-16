Новый премьер Молдавии назвал приоритетом интеграцию в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с премьер-министром Дорином Речаном, ранее он был главой МВД.

Во время выступления перед депутатами парламента Речан заявил, что основными приоритетами для республики являются интеграция в Евросоюз и экономическое развитие. Отдельное внимание, по его словам, новый кабмин намерен уделять отношениям с соседней Румынией. Речан отметил необходимость углубления отношений с США и выразил намерение поддерживать Украину.