Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с американской делегацией как конструктивные.

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

В социальной сети X он отметил, что встреча с миротворческой делегацией США прошла в конструктивном ключе, а обсуждение вопросов в рамках американо‑российской экономической рабочей группы оказалось продуктивным.

Такой комментарий Дмитриев оставил под публикацией Стива Уиткоффа — спецпосланника президента США, рассказавшего о состоявшихся переговорах.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования конфликта. Встречи проходили в закрытом формате. Участники охарактеризовали переговоры как конструктивные, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
