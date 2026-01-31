Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной

В социальной сети X он отметил, что встреча с миротворческой делегацией США прошла в конструктивном ключе, а обсуждение вопросов в рамках американо‑российской экономической рабочей группы оказалось продуктивным.



Такой комментарий Дмитриев оставил под публикацией Стива Уиткоффа — спецпосланника президента США, рассказавшего о состоявшихся переговорах.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования конфликта. Встречи проходили в закрытом формате. Участники охарактеризовали переговоры как конструктивные, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

