Зеленский: Ночью силы ПВО Украины сбили только 1 ракету ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью субботы украинские силы ПВО смогли сбить только одну баллистическую ракету. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украина не справляется: Почему ПВО бессильны перед ударами России

На фоне этого Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты. Он завил, что это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.

Ранее в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью 1 августа ВС РФ поразили украинские военные объекты в Киеве и Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:РакетаУкраинаВладимир ЗеленскийЗападПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры