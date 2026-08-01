Зеленский: Ночью силы ПВО Украины сбили только 1 ракету ВС РФ

На фоне этого Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не может перехватывать российские ракеты. Он завил, что это связано с отсутствием снарядов к системам ПВО Patriot.

Ранее в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью 1 августа ВС РФ поразили украинские военные объекты в Киеве и Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».