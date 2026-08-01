В Уфе из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло задымление в промзоне

В Уфе из-за падения обломков беспилотника ВСУ на территории промзоны возникло задымление. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

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По его словам, в результате ЧП нет погибших и пострадавших. Политик добавил, что все службы оперативно ликвидируют последствия происшествия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ направили элитную бригаду к границе Брянской области.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БашкирияВСУЗадымлениеУфаБеспилотники

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