В Уфе из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло задымление в промзоне
1 августа 202612:16
Екатерина Галайда-Перера
В Уфе из-за падения обломков беспилотника ВСУ на территории промзоны возникло задымление. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
По его словам, в результате ЧП нет погибших и пострадавших. Политик добавил, что все службы оперативно ликвидируют последствия происшествия.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ направили элитную бригаду к границе Брянской области.
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