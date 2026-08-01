Маск: В ЕС в 21 стране смертность превышает рождаемость
В Евросоюзе в 21 стране из 27 смертность превышает рождаемость, поэтому они уже давно движутся к вымиранию. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей.
Так он прокомментировал опубликованную Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира. Речь в том числе идет о Германии, Италии, Франции, США, Южной Корее и Японии. Согласно аналитике, с 50-х годов прошлого века там фиксируют падение рождаемости.
Маск подчеркнул, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию в связи с низким коэффициентом рождаемости.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что в России средний возраст женщин при рождении первенца приближается к 31 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Ольговку и Любицкое
- В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании Fesco
- Премьер-министр Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе
- Маск: В ЕС в 21 стране смертность превышает рождаемость
- СМИ: Марокко содействовало наплыву мигрантов в Испанию
- Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения
- В Уфе из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло задымление в промзоне
- Зеленский: Ночью силы ПВО Украины сбили только 1 ракету ВС РФ
- Самым дорогим русским художником на мировых аукционах стал Кандинский