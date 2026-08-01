Маск: В ЕС в 21 стране смертность превышает рождаемость

Так он прокомментировал опубликованную Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира. Речь в том числе идет о Германии, Италии, Франции, США, Южной Корее и Японии. Согласно аналитике, с 50-х годов прошлого века там фиксируют падение рождаемости.

Маск подчеркнул, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию в связи с низким коэффициентом рождаемости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что в России средний возраст женщин при рождении первенца приближается к 31 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».