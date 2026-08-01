Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения

Он рассказал, что американский лидер Дональд Трамп поручил ему и переговорщикам от США способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.

Рубио напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть довольно жесткие «красные линии», и пока США не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь желаемого результата будет невозможно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам с Украиной США могут получить почти «все, что захотят», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».