Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что в ближайшие недели Вашингтон попытается возобновить переговоры между Москвой и Киевом, сообщает Fox News.

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Он рассказал, что американский лидер Дональд Трамп поручил ему и переговорщикам от США способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.

Рубио напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть довольно жесткие «красные линии», и пока США не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь желаемого результата будет невозможно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам с Украиной США могут получить почти «все, что захотят», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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