Самым дорогим русским художником на мировых аукционах стал Кандинский

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, которые были проданы в двух крупнейших международных аукционных домах Sotheby's и Christie's. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, примерно 40 работ художника преодолели ценовую отметку в $5 млн. При этом их общая стоимость составила около $591 млн.