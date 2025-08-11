«Я подозреваю, что это предложение и российской стороны. Это гениальный ход, потому что Аляска граничит с Россией напрямую, Аляска в свое время была частью России. Здесь очень много символики. Встреча именно там полностью исключает Европу, она показывает, что Америка и Россия могут встретиться у себя на границах, договориться. Если бы встреча была в Финляндии, где уже встречались Трамп и Путин, это была бы евроцентристкая встреча. Теперь это чисто российско-американская встреча, где исторические соперники и союзники ведут свой собственный диалог», - объяснил он.

По словам политолога, Европа этой встречи боится, потому что это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы.

«Что касается Украины, я думаю, что суть в том, что Украина – не главная тема встреча. Конечно, об Украине будут говорить. Самая главная проблема здесь – вопрос территорий. Я думаю, что Украине ничего не вернется, но договариваться еще предстоит о частях Запорожской области и так далее. Все это понятно. Но именно эта символическая встреча на Аляске показывает, что речь пойдет о системе мировой безопасности в целом. Европа этой встречи боится, потому что для них это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы. Это сейчас опять может произойти. Конфликт на Украине когда-то закончится, но как потом жить дальше, как договариваться? Это и будет обсуждаться», - заключил собеседник НСН.

Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих на Аляске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

