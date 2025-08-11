Европа боится «раздела» после встречи Путина и Трампа на Аляске

Европа боится встречи на Аляске, потому что это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы, заявил НСН Александр Рар.

Украина не станет главной темой встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, будет обсуждаться система всей мировой безопасности с акцентом на Европу, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске принесет миру глобальную безопасность. Планируется, что встреча состоится 15 августа. Рар уверен, что Россия сама предложила такое место для встречи.

Глава Русского центра на Аляске назвала предполагаемое место встречи Путина и Трампа
«Я подозреваю, что это предложение и российской стороны. Это гениальный ход, потому что Аляска граничит с Россией напрямую, Аляска в свое время была частью России. Здесь очень много символики. Встреча именно там полностью исключает Европу, она показывает, что Америка и Россия могут встретиться у себя на границах, договориться. Если бы встреча была в Финляндии, где уже встречались Трамп и Путин, это была бы евроцентристкая встреча. Теперь это чисто российско-американская встреча, где исторические соперники и союзники ведут свой собственный диалог», - объяснил он.

По словам политолога, Европа этой встречи боится, потому что это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы.

«Что касается Украины, я думаю, что суть в том, что Украина – не главная тема встреча. Конечно, об Украине будут говорить. Самая главная проблема здесь – вопрос территорий. Я думаю, что Украине ничего не вернется, но договариваться еще предстоит о частях Запорожской области и так далее. Все это понятно. Но именно эта символическая встреча на Аляске показывает, что речь пойдет о системе мировой безопасности в целом. Европа этой встречи боится, потому что для них это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы. Это сейчас опять может произойти. Конфликт на Украине когда-то закончится, но как потом жить дальше, как договариваться? Это и будет обсуждаться», - заключил собеседник НСН.

Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих на Аляске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
