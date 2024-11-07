Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами
Передача замороженных российских активов Украине станет для России «уроком», так как она «ценит только деньги». Такое заявление в своём Telegram-канале сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, необходимо как можно быстрее найти механизм, который позволит направить данные средства на Украину.
«Это украинские деньги. Именно в Украине разрушены сотни городов и сёл. Для восстановления требуются средства», - написал он.
Зеленский также поблагодарил западных лидеров, настаивающих на праве Украины использовать средства из российских активов.
Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что решение стран «Большой семерки» (G7) предоставить Украине кредит с погашением за счёт доходов от замороженных активов России «противоречат всему, что может быть», и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru