В Минфине предупредили об исторических последствиях займа Украине под активы РФ

По его словам, решения, принятые США и Евросоюзом будут иметь исторические последствия для международной финансовой системы, а также станут одной из причин её последующего изменения.

«Эти решения противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть», - заключил замминистра.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

