В Минфине предупредили об исторических последствиях займа Украине под активы РФ
Решение стран «Большой семерки» (G7) предоставить Украине кредит с погашением за счёт доходов от замороженных активов России не правомерны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, решения, принятые США и Евросоюзом будут иметь исторические последствия для международной финансовой системы, а также станут одной из причин её последующего изменения.
«Эти решения противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть», - заключил замминистра.
Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы финалисты конкурса «Молодежная столица России – 2025»
- Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области
- Мирный житель пострадал в результате прилета снаряда в Белгородской области
- Минюст РФ предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении
- Певец Алексей Лебединский опубликовал в соцсетях свое завещание
- В Минфине предупредили об исторических последствиях займа Украине под активы РФ
- Сеть «О'Кей» окажет поддержку пострадавшим при нападении в Санкт-Петербурге
- Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам
- Водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии
- США введут в строй оружие для подавления российских спутников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru