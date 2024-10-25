В Минфине предупредили об исторических последствиях займа Украине под активы РФ

Решение стран «Большой семерки» (G7) предоставить Украине кредит с погашением за счёт доходов от замороженных активов России не правомерны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

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По его словам, решения, принятые США и Евросоюзом будут иметь исторические последствия для международной финансовой системы, а также станут одной из причин её последующего изменения.

«Эти решения противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть», - заключил замминистра.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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