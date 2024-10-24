Силуанов предупредил об ответе РФ на использование замороженных активов
Активы недружественных компаний и граждан недружественных стран в России будут использованы, в случае если страны G7 и ЕС начнут использовать доходы из замороженных российских резервов, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
По его словам, средства, принадлежащие гражданам и компаниям из недружественных стран, хранятся на российских счетах в достаточном размере.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, Россия может ответить на конфискацию активов США реторсиями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru