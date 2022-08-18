Зеленский потребовал особые условия для переговоров с Россией

Киев пойдет на переговоры с представителями Москвы, но только после вывода российских войск с территории Украины. Об этом во Львове по итогам трехсторонних переговоров с участием турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщают «Известия».

Киев и Анкара подписали меморандум о восстановлении Украины

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — приводит слова Зеленского агентство Anadolu.

Ранее турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган по итогам переговоров во Львове заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский
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