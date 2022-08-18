Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине
Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган во Львове после трехсторонних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает ТАСС.
Глава Турецкой республики подчеркнул, что намерен проинформировать своего российского коллегу Владимира Путина о результатах этих переговоров.
По словам Эрдогана, во Львове обсуждались возможные варианты завершения конфликта на Украине.
Он также отметил, что его страна готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между представителями Москвы и Киева.
«Международное сообщество должно прилагать больше усилий для урегулирования украинского кризиса», - добавил президент Турции.
Ранее сообщалось, что во Львове начались трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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