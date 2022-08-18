Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине

Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган во Львове после трехсторонних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает ТАСС.

Глава Турецкой республики подчеркнул, что намерен проинформировать своего российского коллегу Владимира Путина о результатах этих переговоров.

По словам Эрдогана, во Львове обсуждались возможные варианты завершения конфликта на Украине.

Он также отметил, что его страна готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между представителями Москвы и Киева.