Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине

Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган во Львове после трехсторонних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает ТАСС.

Глава Турецкой республики подчеркнул, что намерен проинформировать своего российского коллегу Владимира Путина о результатах этих переговоров.

По словам Эрдогана, во Львове обсуждались возможные варианты завершения конфликта на Украине.

Он также отметил, что его страна готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между представителями Москвы и Киева.

СМИ: Сотрудничество Путина и Эрдогана провоцирует раздражение НАТО

«Международное сообщество должно прилагать больше усилий для урегулирования украинского кризиса», - добавил президент Турции.

Ранее сообщалось, что во Львове начались трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры