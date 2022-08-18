Киев и Анкара подписали меморандум о восстановлении Украины
Киев и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу восстановления Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber.
Так, стороны условились создать «Целевую группу по восстановлению Украины» и работать над реконструкцией инфраструктуры.
Документ подписали украинский министр инфраструктурыАлександр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Военная операция России на территории Украины продолжается уже шесть месяцев. Большая часть инфраструктуры украинских городов разрушена в связи с боевыми действиями.
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