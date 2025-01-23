Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
Дипломатическое завершение конфликта на Украине невозможно без России. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о готовности сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, он указал, что для этого Киеву нужны гарантии безопасности.
«Если президент США Дональд Трамп... сможет гарантировать Украине необратимую безопасность, то мы будем двигаться по дипломатическому пути», - сказал украинский лидер.
Ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open
- Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве
- «Тревога вместо энергии»: Психолог о последствиях рождения ребенка после 40 лет
- Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
- Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери
- Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США
- Песков заявил о прочности российской экономики
- МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru