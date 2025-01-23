Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Отвечая на вопрос о готовности сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, он указал, что для этого Киеву нужны гарантии безопасности.

«Если президент США Дональд Трамп... сможет гарантировать Украине необратимую безопасность, то мы будем двигаться по дипломатическому пути», - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

