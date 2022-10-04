Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в документе.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ остается Путин, напоминает «Свободная пресса». При этом российский лидер отмечал, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом в случае заинтересованности украинской стороны, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Песков оценил инициативу Маска по Украине
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
- Неспортивный контент исчезнет с «Матч ТВ»
- Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены
- Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике
- Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных
- Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро
- Следственный комитет проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
- Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ
- В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru