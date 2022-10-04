Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Зеленский отказался от переговоров с Россией

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в документе.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ остается Путин, напоминает «Свободная пресса». При этом российский лидер отмечал, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом в случае заинтересованности украинской стороны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СНБО УкраиныПереговорыВладимир ПутинВладимир Зеленский
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