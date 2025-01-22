Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию
России следует завершить специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он указал, что в противном случае будут введены новые санкции и пошлины в отношении российского импорта в Соединённые Штаты и другие страны.
«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора... Будет только хуже», - подчеркнул Трамп.
При этом американский лидер добавил, что с любовью относится к народу России.
Ранее Трамп заявил, что США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru