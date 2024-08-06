Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта

Базу для завершения конфликта на Украине необходимо подготовить в текущем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении.

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«Наша... цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — отметил политик.

Ранее Зеленский называл завершение противостояния с Россией ключевым приоритетом Украины, напоминает Ura.ru.

Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова к переговорам с Киевом при наличии гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета страны.

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ФОТО: РИА Новости
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