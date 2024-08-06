Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта

Пограничники и военные отбили атаку ВСУ на Курскую область В Крыму подал в отставку министр транспорта Ученый рассказал, что сегодня есть оружие гораздо большей мощности, чем сброшенное в 1945 году на Японию В Турции снова предложили отменить систему «все включено»