Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
Базу для завершения конфликта на Украине необходимо подготовить в текущем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении.
«Наша... цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — отметил политик.
Ранее Зеленский называл завершение противостояния с Россией ключевым приоритетом Украины, напоминает Ura.ru.
Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова к переговорам с Киевом при наличии гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru