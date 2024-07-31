Спецоперация на Украине завершится на условиях России, которые ранее озвучил президент страны Владимир Путин, заявил Герой России и кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. Его слова приводит РИА Новости.

Нимченко напомнил, что среди условий Путина был полный вывод украинских военных с территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, президент отмечал, что целью является полное искоренение нацизма.