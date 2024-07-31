Герой РФ Нимченко: СВО завершится на условиях Путина
Спецоперация на Украине завершится на условиях России, которые ранее озвучил президент страны Владимир Путин, заявил Герой России и кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. Его слова приводит РИА Новости.
Нимченко напомнил, что среди условий Путина был полный вывод украинских военных с территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, президент отмечал, что целью является полное искоренение нацизма.
Нимченко также отметил, что никто не имеет права претендовать на исконно российские земли, а также угрожать национальному суверенитету Росси и ее гражданам.
Он также уточнил, что ситуация на фронте непростая, но контролируемая. Все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным, профессиональным действиям войск РФ, командованию, а также личному составу.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если они будут опираться на международное право, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru