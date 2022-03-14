Зеленский назвал российско-украинские переговоры сложными

По его словам, украинцам «нужно держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны.

«Уже началась видеовстреча делегаций, она продолжается. Все ожидают новостей вечером, вечером обязательно доложим», - сказал Зеленский.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

