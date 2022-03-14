Зеленский назвал российско-украинские переговоры сложными
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. Об этом он заявил в своем видеообращении.
По его словам, украинцам «нужно держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны.
«Уже началась видеовстреча делегаций, она продолжается. Все ожидают новостей вечером, вечером обязательно доложим», - сказал Зеленский.
Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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