Слуцкий: Переговоры России и Украины вскоре «перерастут в единую позицию»

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — рассказал он в интервью RT Arabic.

По его мнению, после подписания этих документов может снизиться градус напряжения в ходе военной операции и поможет спасению людей.

Ранее советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк рассказал, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».

