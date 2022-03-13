Слуцкий: Переговоры России и Украины вскоре «перерастут в единую позицию»
Переговорный процесс Москвы и Киева может в ближайшее время «перерасти в единую позицию» двух стран. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также является участником переговоров с Украиной в составе российской делегации.
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«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — рассказал он в интервью RT Arabic.
По его мнению, после подписания этих документов может снизиться градус напряжения в ходе военной операции и поможет спасению людей.
Ранее советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк рассказал, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».
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