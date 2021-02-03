Зеленскому грозит импичмент после санкций против трех телеканалов
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому. Такое решение связано с введенными в отношениями трех телеканалов санкциями, из-за которых они прекратили вещание, пишут «Известия».
Сопредседатель фракции Вадим Рабинович заявил, что Зеленский «поиздевался над избирателями и страной», а само решение о санкциях назвал ударом в сердце демократии.
Речь идет о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, теперь они доступны только на YouTube. Санкции поддержали большинство депутатов Верховной Рады. Авторы инициативы о запрете вещания объяснили свое решение опасениями из-за российской пропаганды.
В Верховной раде 450 мест, из них 44 занимают депутаты «Оппозиционной платформы», а лидирующей по-прежнему остается партия Зеленского “Слуга народа” (244 мест). Для импичмента депутатам придется собрать 226 голосов Верховной рады.
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