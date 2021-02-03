Зеленскому грозит импичмент после санкций против трех телеканалов

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому. Такое решение связано с введенными в отношениями трех телеканалов санкциями, из-за которых они прекратили вещание, пишут «Известия».

Сопредседатель фракции Вадим Рабинович заявил, что Зеленский «поиздевался над избирателями и страной», а само решение о санкциях назвал ударом в сердце демократии.

Речь идет о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, теперь они доступны только на YouTube. Санкции поддержали большинство депутатов Верховной Рады. Авторы инициативы о запрете вещания объяснили свое решение опасениями из-за российской пропаганды.