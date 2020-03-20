«Зеленский может пить шампанское»: Кризис на Украине спишут на коронавирус

Судя по всему, в подсчёты Милованова не включены работающие за границей граждане, сейчас вынужденные возвращаться в страну. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал массовое возвращение соотечественников на Украину дополнительным ударом по экономике страны.

«Во всём этом кризисе есть один плюс для тех стран, которые находятся в зависимом от Запада положении, валюты которых не являются резервными. Каждая страна будет жить на свою зарплату, так сказать. Случай с Украиной, конечно, тяжёлый из-за того, что много людей возвращается. Возвращение десятков тысяч людей, действительно, может привести к нескрываемой массовой безработице на Украин. Но это не просто давление на рынок рабочей силы. Возвращение тех, кто работал в Европе, означает, что поток валюты сокращается. Не секрет, что уже несколько лет Украину очень сильно выручали переводы от своих граждан, работающих за рубежом. По большому счёту, это поддерживало и курс доллара, и покупательную способность населения. Если треть населения работает за рубежом, то остальные две трети могут жить, скажем так, не голодая. Так что с возвращением граждан из-за рубежа и остановкой предприятий из-за страха перед вирусом наносится тройной удар», - считает он.

Для команды президента Владимира Зеленского коронавирус может стать хорошим оправданием, полагает Дудчак.

«Руководство Украины может выпить по этому поводу шампанского: они ни в чём не виноваты, это всё всемирный кризис, вирус, скачки цен на нефть и зависимость от Украины от внешних рынков, которую не они придумали. Для них это существенное облегчение. Хотя все негативные последствия в экономике от деятельности банды Порошенко и их преемников в виде команды Зеленского были бы всё равно. Но, тем не менее, в целом для экономики и для долгосрочных перспектив ситуация не слишком меняется, разве что уплотняется по времени», - подытожил собеседник НСН.

Из-за коронавируса на Украине остановили работу метро, авиа- и железнодорожное сообщение. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что до Пасхи население страны будет терпеть эти меры, «выжидать и смотреть», однако после праздника «всё начнётся».

