Зеленский и Шольц обсудили усиление обороноспособности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По его словам, они обсуждали дальнейшее усиление обороноспособности Украины, а также предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 5 млрд евро.
«Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по широкому кругу тем. В частности, поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере пяти млрд евро, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины», - написал Зеленский.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в качестве вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, и заявил, что Запад отправляет Киеву хлам.
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