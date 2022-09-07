Зеленский и Шольц обсудили усиление обороноспособности Украины

По его словам, они обсуждали дальнейшее усиление обороноспособности Украины, а также предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 5 млрд евро.

«Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по широкому кругу тем. В частности, поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере пяти млрд евро, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины», - написал Зеленский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в качестве вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, и заявил, что Запад отправляет Киеву хлам.