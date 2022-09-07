«Металлолом». Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину некачественное вооружение

В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде турецкий лидер заявил, что Запад отправляет Киеву хлам.

«Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», - подчеркнул он, добавив, что в итоге победителей в российско-украинском конфликте не будет, «но будет много проигравших».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал «изменить философию поставок оружия» и передать Киеву новые немецкие танки Leopard 2, пишут «Известия».