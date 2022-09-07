«Металлолом». Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину некачественное вооружение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в качестве вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, сообщает ТАСС.

Глава МИД ФРГ заявила, что обещанные Украине системы Iris-T поставят «в ближайшие недели»

В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде турецкий лидер заявил, что Запад отправляет Киеву хлам.

«Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», - подчеркнул он, добавив, что в итоге победителей в российско-украинском конфликте не будет, «но будет много проигравших».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал «изменить философию поставок оружия» и передать Киеву новые немецкие танки Leopard 2, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооружениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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