«Металлолом». Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину некачественное вооружение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в качестве вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде турецкий лидер заявил, что Запад отправляет Киеву хлам.
«Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», - подчеркнул он, добавив, что в итоге победителей в российско-украинском конфликте не будет, «но будет много проигравших».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал «изменить философию поставок оружия» и передать Киеву новые немецкие танки Leopard 2, пишут «Известия».
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