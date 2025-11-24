Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»
В мирных переговорах между Россией и Украиной «возможно происходит что-то хорошее». Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Неужели... действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте этому, пока не увидите своими глазами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — указал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он указал, что крайним сроком для Киева, чтобы принять предложенный США мирный план, станет 27 ноября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
- Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
- Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»
- «Авиатор» против медведей: Что помешало фильму Кончаловского взлететь в прокате
- В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- Роллами по сосудам: Чем опасен соевый соус для организма
- Кевин Спейси опроверг информацию о том, что стал бездомным
- Депп не пострадает: Голливуд ждет слияние Netflix и Warner Bros. Discovery
- Песков призвал дождаться официальной информации о мирном плане США
- Сборы «Иллюзии обмана 3» назвали первой ласточкой возвращения Голливуда в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru