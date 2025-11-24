Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»

В мирных переговорах между Россией и Украиной «возможно происходит что-то хорошее». Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ЕС переработали план Трампа по Украине

«Неужели... действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте этому, пока не увидите своими глазами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — указал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он указал, что крайним сроком для Киева, чтобы принять предложенный США мирный план, станет 27 ноября.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДональд Трамп

