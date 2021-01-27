«Откровенный разговор». Путин и Байден обсудили Навального и СНВ-3
Новые лидер США впервые после своей инаугурации созвонился с президентом России. Байден затронул в разговоре темы, которые волнуют Вашингтон больше всего.
Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Первый телефонный разговор между президентами состоялся во вторник. Как рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, инициатором диалога выступил американский лидер.
В сообщении Кремля подчеркивается позитивная и конструктивная атмосфера во время звонка: говорится, что «беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер». Главной темой названо продление истекающего в начале января ядерного договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. В сообщении без подробностей указано, что обсуждались «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня».
На сайте Белого дома приведены детали разговора. Так Байден поднял вопрос о суверенитете Украины, о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, кибератаке на американские правительственные учреждения, в которой обвиняют Россию, и якобы имевших место наградах за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане. При этом Байден оставил место для дипломатии, заявив о необходимости продления СНВ-3, о котором Москва не смогла договариваться с его предшественником Дональдом Трампом в конце 2020 года.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснял причину непонимания между Москвой и Вашингтоном.
«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Администрация Трампа действует с позиции силы: она готова продлить, но требует ряда уступок. Причем односторонних. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией», — сказал Рогулев.
Он предполагал, что ситуация может измениться как раз после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявлял НСН, что проблемы с договором были связаны с отношением США к России и ряду других стран как к врагу.
«В стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Россия, Китай и Иран — это враги, которые четко обозначены в документах. Но тут американская сторона пытается опять же поддержать этот негативный образ России, какая она плохая: вот мы пять раз предлагали, а она отказывается, она агрессор. То есть вот этот мем об агрессивности России — он им важен, нужен, и они его активно поддерживают», — заключил эксперт.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснял, что продление СНВ-3 нужно всем государствам.
«Это нужно всему человечеству. Все человечество с нетерпением ждет по одной простой причине: у России и США в совокупности приблизительно 95% боевого ядерного оружия, которое готово к применению. Поскольку до сих пор миру помогли удерживаться от фатального конфликта соглашения вроде ДСНВ, то пролонгация этих соглашений выгодна всему человечеству. И в равной степени России и США. Если договора нет, то речь идет о стратегических наступательных вооружениях, "оружии Судного дня". Я помню, когда такого договора между Россией, тогда еще СССР, и США не существовало. Нас тренировали, что делать в случае ядерной атаки. В моем родном городе Пермь учения проводились периодически, сирены над городом выли. Все знали, куда бежать в бомбоубежище. В такой атмосфере жили и в США. Возвращаться к такому никому бы не советовал», - отметил он.
По его мнению, успеть продлить СНВ-3 до срока его окончания в феврале вполне реально. «Не представляю, какие там могут быть проблемы. Это давно отработано по многим другим документам», - заметил собеседник НСН.
Так или иначе, 26 января Москва и Вашингтон договорились о продлении ДСНВ-3 на пять лет. Соответствующий документ уже внесён на ратификацию в Госдуму.
Сдержанный позитивный тон состоявшегося накануне разговора не остался незамеченным. Лидеры США и России договорились поддерживать в течение совместной работы «постоянное общение». После диалога Байден даже пошутил в ответ на вопрос журналиста о подробностях разговора с Путиным. Покидающего помещение главу Белого дома из зала спросили, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — сказал Байден.
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