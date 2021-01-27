«Откровенный разговор». Путин и Байден обсудили Навального и СНВ-3

Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Первый телефонный разговор между президентами состоялся во вторник. Как рассказала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, инициатором диалога выступил американский лидер.

В сообщении Кремля подчеркивается позитивная и конструктивная атмосфера во время звонка: говорится, что «беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер». Главной темой названо продление истекающего в начале января ядерного договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. В сообщении без подробностей указано, что обсуждались «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня».

На сайте Белого дома приведены детали разговора. Так Байден поднял вопрос о суверенитете Украины, о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, кибератаке на американские правительственные учреждения, в которой обвиняют Россию, и якобы имевших место наградах за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане. При этом Байден оставил место для дипломатии, заявив о необходимости продления СНВ-3, о котором Москва не смогла договариваться с его предшественником Дональдом Трампом в конце 2020 года.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснял причину непонимания между Москвой и Вашингтоном.



«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Администрация Трампа действует с позиции силы: она готова продлить, но требует ряда уступок. Причем односторонних. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией», — сказал Рогулев.