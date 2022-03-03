В Брюсселе отказались срочно принять Украину в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что государства входящие в Европейский союз обсудят запрос Украины, касающийся вступления в ЕС, но не в ближайшее время. Об этом она сообщила во время своего визита в Румынию.

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Как подчеркнула глава Еврокомиссии, сейчас всё внимание сконцентрировано на том, что происходит внутри Украины.

До этого сразу несколько восточноевропейских стран, среди которых Польша, Словения, Латвия и Литва, выступили с поддержкой Киева. По их мнению, Украина должна как можно скорее получить статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении попросил Евросоюз присоединить страну к сообществу немедленно по новой специальной процедуре.

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ФОТО: pxhere.com
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