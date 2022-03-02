Грузия призвала ускорить процесс принятия страны в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по примеру Украины призвала Евросоюз ускорить процесс принятия страны в объединение. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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По ее мнению, ситуация на Украине открыла для Европейского союза возможность для принятия тех стран, которые уже давно хотят стать его частью. Она также выразила желание Грузии «почувствовать себя частью семьи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно принять государство в ЕС. 28 февраля он подписал заявку на вступление в союз. Сейчас она находится на рассмотрении.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентУкраинаЕвросоюзГрузия
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