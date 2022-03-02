Грузия призвала ускорить процесс принятия страны в ЕС

По ее мнению, ситуация на Украине открыла для Европейского союза возможность для принятия тех стран, которые уже давно хотят стать его частью. Она также выразила желание Грузии «почувствовать себя частью семьи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно принять государство в ЕС. 28 февраля он подписал заявку на вступление в союз. Сейчас она находится на рассмотрении.