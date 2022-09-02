МАГАТЭ представит доклад по обстановке на Запорожской АЭС на следующей неделе
Миссия МАГАТЭ представит доклад по итогам инспекции Запорожской АЭС на следующей неделе. Об этом сообщает «Инетрфакс».
Такие сроки назвал глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, станция работает, однако присутствие специалистов МАГАТЭ на электростанции крайне важно.
Ранее стало известно, что шесть специалистов МАГАТЭ из 15 прибывших на станции останутся для дальнейшего мониторинга ситуации.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.
Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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