МАГАТЭ представит доклад по обстановке на Запорожской АЭС на следующей неделе

Ранее стало известно, что шесть специалистов МАГАТЭ из 15 прибывших на станции останутся для дальнейшего мониторинга ситуации.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.

Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

