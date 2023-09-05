«Зависит от Путина»: Эрдоган не смог продлить зерновую сделку, Киев не уступает

В Сочи прошла первая практически за год встреча президентов России и Турции. Политологи отмечали, что Реджеп Тайип Эрдоган приехал с благородной миссией – как обычно. На этот раз речь шла об Украине и продлении зерновой сделки. Владимир Путин же не стал спешить с возобновлением сделки, хоть и дал понять, что такой сценарий возможен.

При этом Эрдоган заявил, что Анкара считает справедливыми ожидания России по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, которые помогут в решении всех спорных вопросов.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки.

«Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», - приводят его слова украинские СМИ.