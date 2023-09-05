«Зависит от Путина»: Эрдоган не смог продлить зерновую сделку, Киев не уступает
Эрдоган назвал справедливыми ожидания России по зерновой сделке, в МИД Украины же заявили, что не пойдут на уступки - санкционное давление на Россию должно продолжиться.
В Сочи прошла первая практически за год встреча президентов России и Турции. Политологи отмечали, что Реджеп Тайип Эрдоган приехал с благородной миссией – как обычно. На этот раз речь шла об Украине и продлении зерновой сделки. Владимир Путин же не стал спешить с возобновлением сделки, хоть и дал понять, что такой сценарий возможен.
При этом Эрдоган заявил, что Анкара считает справедливыми ожидания России по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, которые помогут в решении всех спорных вопросов.
Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки.
«Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», - приводят его слова украинские СМИ.
Он добавил, что Киев будет отстаивать «все принципиальные позиции», включая санкционное давление на Москву. До этого Кулеба называл предстоящую встречу лидеров России и Турции «последним шансом для зерновой сделки».
Путин же сообщил, что Россию просто вынудили выйти из зерновой сделки. По его словам, из Украины были вывезены 32,8 млн тонн грузов, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%.
«Нас просто вынудили... выйти из сделки, так как западные страны отказываются выполнять обязательства», ― указал российский лидер.
Россия готова подумать о «реанимации» этой сделки после того, как снимут ограничения на экспорт российской агропродукции, сказал Путин журналистам после завершения переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Турции хочет повысить свой авторитет в Европе, убедив Владимира Путина согласиться на возобновление зерновой сделки, предположил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
«Для Турции это очень важная история, но такое упорство Эрдогана наводит на мысли, что он хочет использовать процесс возобновления зерновой сделки в качестве бустера для позиционирования Турции как одного из основных peace-мейкеров не только в регионе, но и за его пределами. Эрдоган хочет показать европейцам, что он более европейский, чем все они вместе взятые, что он способен решать задачи. Возобновится сделка или нет, зависит от Путина, поэтому все идет к тому, что в его отношении будут совершаться ритуальные движения дипломатического характера, подтверждающие определенный уровень уважения», - сказал Чупрыгин.
При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН указал, что зерновая сделка ничего не дала России, ждать ее возобновления не стоит.
«Нам эта зерновая сделка нужна была только для того, чтобы дать возможность госкорпорациям и ведомствам спокойно и без проблем обеспечивать доставку продовольствия и удобрений в третьи страны. Мы делали это не только для себя, но и для стран, нуждающихся в нашей продукции. Однако, нам было предложено поставлять продукцию "как-нибудь", а это значит "никак". Прошедший год России вообще ни чего не дал, а Турция от этой сделки получила немало. Там оседала значительная часть продовольствия, поэтому очевидно желание Эрдогана продлить эту сделку», - отметил он.
Также он усомнился в эффективности миротворческих планов Турции.
«Что касается посреднических услуг в миротворчестве, здесь мало что от Эрдогана зависит, он не может давать команды Вашингтону или Лондону», - заключил сенатор.
Еще 25 июля Дмитрий Песков говорил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются.
Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий сторон. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы инициатива продолжила работу без участия России. Россия же в лице производителей удобрений и аграриев потеряла из-за сделки миллиарды долларов. Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов, а потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов – в 1,2 миллиарда долларов.
Политолог Сергей Марков в интервью НСН объяснил, зачем Россия постоянно продлевает зерновую сделку, из-за которой теряет большие деньги.
«Это Индия, Индонезия, Египет, Китай, Пакистан, Бразилия, Южная Африка и многие другие страны. В этом же и интересы России, она тоже не хочет ссориться с этими странами. Все они очень просят Москву продлить зерновую сделку, плюс огромное количество африканских стран, где в случае повышения цен на продукты возможны бунты, массовые беспорядки, свержение правительств и так далее», - сказал он.
Марков также усомнился, что зерновая сделка будет продлена. По его словам, сейчас сложно найти выгоду для России в этом вопросе.
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