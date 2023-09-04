«Вопреки НАТО»: Депутат Чепа оценил пользу от совместных проектов Турции и России
Несмотря на позитивные моменты российско-турецких отношений, Россия должна жестко требовать выполнения достигнутых договоренностей, в противном случае партнерство невозможно, сказал НСН Алексей Чепа.
Между Россией и Турцией почти вдвое вырос товарооборот, вдобавок Анкара готова увеличить поставки газа по «Голубому потоку», несмотря на давление со стороны НАТО, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в Сочи завершились трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал общение лидеров двух стран конструктивным. Путин в свою очередь в процессе переговоров заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку после выполнения договоренностей. Тем временем агентство Reuters сообщило, что Эрдогана после встречи с Путиным ждут на Украине. Чепа оценил переговоры Путина и Эрдогана в целом положительно.
«Конечно, Россия жестко требует выполнения условий прежних договоренностей. Нет смысла договариваться о чем-то новом, если не выполняется старое. Москва не только высказала свои требования по зерновой сделке, но и обозначила свои пожелания по использованию Турции как определенного хаба при логистической отправке многих других товаров. Отмечу, что товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 86%. Он растет ежемесячно, это очень позитивный момент как для России, так и для Турции. Также Анкара выразила готовность увеличить поставки газа по “Голубому потоку”. Конечно, есть определенное давление и со стороны стран НАТО на Турцию, поэтому Эрдоган вынужден держать удар», — сказал Чепа.
Вместе с тем собеседник НСН скептически отнесся к готовности Турции стать посредником в переговорах.
«Она предлагала это и в апреле прошлого года. Чем это закончилось, мы прекрасно знаем. Мы относимся с пониманием и поддержкой к странам, готовым выступить посредниками в переговорах, но требуем выполнения определенных условий, гарантирующих безопасность», — отметил депутат.
В заключение Чепа предположил, с чем связаны кадровые перестановки в Минобороны Украины и чего ждет Киев от встречи с Эрдоганом.
«Перестановки связаны с неудачами в контрнаступлении. Зеленский ищет козлов отпущения и причины неудач. Заигрывая с Западом, он пытается добиться поставок нового оружия и денег, однако у него это не очень получается. Вот Зеленский и дергается, понимая, что кольцо сжимается все сильнее. Что же касается Эрдогана, в Киеве на него попытаются надавить, чтобы добиться ухудшения отношений между Россией и Турцией», — подытожил он.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что переговоры президентов России и Турции в Сочи нельзя считать неудачей для Эрдогана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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