«Вопреки НАТО»: Депутат Чепа оценил пользу от совместных проектов Турции и России

Ранее в Сочи завершились трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал общение лидеров двух стран конструктивным. Путин в свою очередь в процессе переговоров заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку после выполнения договоренностей. Тем временем агентство Reuters сообщило, что Эрдогана после встречи с Путиным ждут на Украине. Чепа оценил переговоры Путина и Эрдогана в целом положительно.

«Конечно, Россия жестко требует выполнения условий прежних договоренностей. Нет смысла договариваться о чем-то новом, если не выполняется старое. Москва не только высказала свои требования по зерновой сделке, но и обозначила свои пожелания по использованию Турции как определенного хаба при логистической отправке многих других товаров. Отмечу, что товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 86%. Он растет ежемесячно, это очень позитивный момент как для России, так и для Турции. Также Анкара выразила готовность увеличить поставки газа по “Голубому потоку”. Конечно, есть определенное давление и со стороны стран НАТО на Турцию, поэтому Эрдоган вынужден держать удар», — сказал Чепа.

Вместе с тем собеседник НСН скептически отнесся к готовности Турции стать посредником в переговорах.

«Она предлагала это и в апреле прошлого года. Чем это закончилось, мы прекрасно знаем. Мы относимся с пониманием и поддержкой к странам, готовым выступить посредниками в переговорах, но требуем выполнения определенных условий, гарантирующих безопасность», — отметил депутат.

В заключение Чепа предположил, с чем связаны кадровые перестановки в Минобороны Украины и чего ждет Киев от встречи с Эрдоганом.

«Перестановки связаны с неудачами в контрнаступлении. Зеленский ищет козлов отпущения и причины неудач. Заигрывая с Западом, он пытается добиться поставок нового оружия и денег, однако у него это не очень получается. Вот Зеленский и дергается, понимая, что кольцо сжимается все сильнее. Что же касается Эрдогана, в Киеве на него попытаются надавить, чтобы добиться ухудшения отношений между Россией и Турцией», — подытожил он.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил, что переговоры президентов России и Турции в Сочи нельзя считать неудачей для Эрдогана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

