«Все просят!»: Москва готова вернуться к зерновой сделке вопреки миллиардным потерям
Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения всех условий. Эксперты отмечают, что договоренности приносят России потери, но дают политические очки.
Обсуждения по поводу продления зерновой сделки не утихают в международном сообществе. Накануне на этот счет вновь высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того как будут выполнены условия для России», - сказал он
До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке.
«Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям зерновой сделки», - отметила Томас-Гринфилд, не уточнив детали. До этого она говорила, что обещания Вашингтона содействовать экспорту российских удобрений больше не действуют из-за выхода Москвы из сделки.
Ей ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая заявила, что российская часть зерновой сделки не работала именно из-за козней американских властей. Как считает российский дипломат, Томас-Гринфилд делает вид, что США «из кожи вон лезли» в попытках способствовать экспорту российской сельхозпродукции и удобрений в рамках зерновой сделки. Захарова указала, что получилось наоборот – американские власти делали так, «чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».
Еще 25 июля Дмитрий Песков говорил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются.
Также российская сторона объясняет, что восстановление зерновой сделки без участия Москвы невозможно. Об этом говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 25 июля он также отмечал, что никакие переговоры по возобновлению сделки не ведутся.
Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий сторон. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы инициатива продолжила работу без участия России.
19 июля президент России Владимир Путин еще раз обозначил условия для возвращения России в зерновую сделку, которые и не менялись Москвой, просто не были выполнены.
По его словам, главным условием является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы. Также необходимо вывести из-под санкций российское зерно и удобрения, а еще ликвидировать препятствия для российских банков, в том числе подключение их к SWIFT.
Глава государства дал понять, что Россия в лице производителей удобрений и аграриев потеряла из-за сделки миллиарды долларов. Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов, а потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов – в 1,2 миллиарда долларов.
Москва же сразу заверила, что будет поставлять зерно нуждающимся странам вне зависимости от функционирования сделки.
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН подчеркнул, что отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга.
«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна», - объяснил он.
При этом эксперты отмечают, что больше всех финансово заинтересована в продлении сделки Турция. Политологи даже называли эту договоренность «подарком Москвы Эрдогану».
По словам Старикова, Турция зарабатывает на экспорте украинского зерна серьезные деньги, поэтому просто так от этой инициативы не откажется.
«Очевидно, что Турция серьезные деньги зарабатывает на экспорте украинского зерна. При этом Турция имеет серьезный военно-морской флот, поэтому нам будет необходимо провести дополнительные консультации и вернуться в зерновую сделку», - заключил собеседник НСН.
Политолог Сергей Марков в интервью НСН объяснил, зачем Россия постоянно продлевает зерновую сделку, из-за которой теряет большие деньги. По его словам, Турция не только получает большую прибыль, но и решает проблемы своих партнеров.
«Это Индия, Индонезия, Египет, Китай, Пакистан, Бразилия, Южная Африка и многие другие страны. В этом же и интересы России, она тоже не хочет ссориться с этими странами. Все они очень просят Москву продлить зерновую сделку, плюс огромное количество африканских стран, где в случае повышения цен на продукты возможны бунты, массовые беспорядки, свержение правительств и так далее», - отметил он.
По его словам, в период турецких выборов Москва «подарила» Эрдогану зерновую сделку, обезопасив и себя.
«Если бы Эрдоган проиграл выборы в Турции, к власти пришел бы очень проамериканский политик, он блокировал бы Босфор для российских судов, присоединился бы к санкциям. Поэтому продление зерновой сделки было подарком Эрдогану, чтобы он победил. Еще один косвенный российский интерес заключается в том, что, как говорят, одним из закрытых условий зерновой сделки является то, что Украина не нападает на Приднестровье», - указал политолог.
При этом Марков усомнился, что зерновая сделка действительно будет продлена. Он отметил, что сейчас сложно найти выгоду для России в этих договоренностях.
28 июля The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщила, что президент России Владимир Путин отказался от переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 2 августа. О чем пойдет речь, он не уточнил.
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