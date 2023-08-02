«Все просят!»: Москва готова вернуться к зерновой сделке вопреки миллиардным потерям

Ей ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая заявила, что российская часть зерновой сделки не работала именно из-за козней американских властей. Как считает российский дипломат, Томас-Гринфилд делает вид, что США «из кожи вон лезли» в попытках способствовать экспорту российской сельхозпродукции и удобрений в рамках зерновой сделки. Захарова указала, что получилось наоборот – американские власти делали так, «чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

Еще 25 июля Дмитрий Песков говорил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются.

Также российская сторона объясняет, что восстановление зерновой сделки без участия Москвы невозможно. Об этом говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 25 июля он также отмечал, что никакие переговоры по возобновлению сделки не ведутся.

Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий сторон. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы инициатива продолжила работу без участия России.

19 июля президент России Владимир Путин еще раз обозначил условия для возвращения России в зерновую сделку, которые и не менялись Москвой, просто не были выполнены.

По его словам, главным условием является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы. Также необходимо вывести из-под санкций российское зерно и удобрения, а еще ликвидировать препятствия для российских банков, в том числе подключение их к SWIFT.

Глава государства дал понять, что Россия в лице производителей удобрений и аграриев потеряла из-за сделки миллиарды долларов. Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов, а потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов – в 1,2 миллиарда долларов.

Москва же сразу заверила, что будет поставлять зерно нуждающимся странам вне зависимости от функционирования сделки.